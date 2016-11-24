На маріупольському напрямку бойовики випустили понад 200 мінометних снарядів

“На маріупольському напрямку, по всьому фронту активізувалися ворожі снайпери. Крім того, у Мар’їнському районі на приморських рубежах тривають потужні мінометні обстріли з боку ворога.

З огляду на систематичне постачання боєприпасів з території Російської Федерації, щільність вогню ворога значно зросла. Всього по наших позиціях бойовики випустили більше двохсот мінометних снарядів. Таким чином всього зафіксовано 27 ворожих збройних провокацій. У 10 випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовий.