На мариупольском направлении боевики использовали минометы и противотанковые управляемые ракеты - штаб

"Горячие всего было на мариупольском направлении. Неоднократно противник обстреливал Широкино используя минометы различных калибров, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие. Из минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Тарамчук, Водяное, Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов - Марьинку. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО.