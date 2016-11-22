На мариупольском направлении боевики использовали минометы и противотанковые управляемые ракеты - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала суток на мариупольском направлении боевики использовали для обстрелов позиций сил АТО минометы, стрелковое оружие, а также противотанковые управляемые ракеты, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Горячие всего было на мариупольском направлении. Неоднократно противник обстреливал Широкино используя минометы различных калибров, противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие. Из минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Тарамчук, Водяное, Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов - Марьинку. По Новотроицкому и Павлополю огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, с начала суток боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО.