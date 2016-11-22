На маріупольському напрямку бойовики використали міномети та протитанкові керовані ракети – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. З початку доби на маріупольському напрямку бойовики використали для обстрілів позицій сил АТО міномети, стрілецьку зброю, а також протитанкові керовані ракети, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Неодноразово противник обстрілював Широкине використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю. З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Тарамчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів — Мар’їнку. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО.