На маріупольському напрямку бойовики використали міномети та протитанкові керовані ракети – штаб

“Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Неодноразово противник обстрілював Широкине використовуючи міномети різних калібрів, протитанкові керовані ракети та стрілецьку зброю. З мінометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Тарамчук, Водяне, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів — Мар’їнку. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики 19 разів обстріляли позиції сил АТО.