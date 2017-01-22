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На мариупольском направлении активизировались снайперы боевиков

На мариупольском направлении активизировались снайперы боевиков

Киев • УНН

 • 6964 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. На мариупольском направлении активизировались снайперы противника, которые дважды открывали огонь в сторону украинских защитников. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает УНН.

"Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на мариупольском направлении. В Водяном и Широкино произошло по одному кратковременному минометному обстрелу. Также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе", - отметил он.

Боевики применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке.

"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошел 21 обстрел со стороны боевиков", - добавил А.Мотузянык.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.

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