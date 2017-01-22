На мариупольском направлении активизировались снайперы боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. На мариупольском направлении активизировались снайперы противника, которые дважды открывали огонь в сторону украинских защитников. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает УНН.
"Вчера на этом участке произошло три четверти всех обстрелов на мариупольском направлении. В Водяном и Широкино произошло по одному кратковременному минометному обстрелу. Также снайперы противника дважды открывали огонь в сторону украинских защитников в этом районе", - отметил он.
Боевики применили легкое вооружение в Новогригорьевке, Гранитном, Павлополе и Талаковке.
"Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении произошел 21 обстрел со стороны боевиков", - добавил А.Мотузянык.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал.