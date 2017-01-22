На маріупольському напрямку активізувалися снайпери бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На маріупольському напрямку активізувалися снайпери противника двічі відкривали вогонь у бік українських захисників. Про це повідомив речник Міністерств оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Вчора на цій ділянці сталося три чверті усіх обстрілів на Маріупольському напрямку. У Водяному та Широкиному відбулося по одному короткотривалому мінометному обстрілу. Також снайпери противника двічі відкривали вогонь у бік українських захисників у цьому районі", - зазначив він.
Бойовики застосували легке озброєння у Новогригорівці, Гранітному, Павлополі та Талаківці.
"Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 обстріл з боку бойовиків", - додав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.