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На маріупольському напрямку активізувалися снайпери бойовиків

На маріупольському напрямку активізувалися снайпери бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. На маріупольському напрямку активізувалися снайпери противника двічі відкривали вогонь у бік українських захисників. Про це повідомив речник Міністерств оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Вчора на цій ділянці сталося три чверті усіх обстрілів на Маріупольському напрямку. У Водяному та Широкиному відбулося по одному короткотривалому мінометному обстрілу. Також снайпери противника двічі відкривали вогонь у бік українських захисників у цьому районі", - зазначив він.

Бойовики застосували легке озброєння у Новогригорівці, Гранітному, Павлополі та Талаківці.

"Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбувся 21 обстріл з боку бойовиків", - додав О.Мотузяник.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні АТО жоден український військовий не постраждав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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