На Мадагаскаре задержанные пытались убежать из тюрьмы: не менее 20 погибших

“В полдень (время совпадает с киевским) заключенные, разделившись на две группы, напали на охрану, — отмечается в заявлении. — Всего в побеге участвовали 88 человек”.

В Минюсте указали, что правоохранителям удалось поймать 37 человек, восемь из которых получили тяжелые ранения и были госпитализированы. Поиски еще 31 заключенного продолжаются.

Город Фарафангана, население которого составляет 23 тыс. человек, расположен на юго-востоке острова. Он является центром административного региона Ациму-Ацинанана.