На Мадагаскарі затримані намагалися втекти з в'язниці: щонайменше 20 загиблих

“Опівдні (час збігається з київським) ув’язнені, розділившись на дві групи, напали на охорону, — наголошується в заяві. — Всього у втечі брали участь 88 осіб”.

У Мін’юсті зазначили, що правоохоронцям вдалося спіймати 37 осіб, вісім з яких отримали важкі поранення і були госпіталізовані. Пошуки ще 31 ув’язненого тривають.

Місто Фарафангана, населення якого становить 23 тис. осіб, розташоване на південно-сході острова. Воно є центром адміністративного регіону Аціму-Ацінанана.