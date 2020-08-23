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На Мадагаскарі затримані намагалися втекти з в'язниці: щонайменше 20 загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Щонайменше 20 в’язнів було вбито в неділю на Мадагаскарі при масовій втечі з в’язниці міста Фарафагана, яка супроводжувалася заворушеннями. Про це повідомило Міністерство юстиції Мадагаскару на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

На Мадагаскарі затримані намагалися втекти з в'язниці: щонайменше 20 загиблих

“Опівдні (час збігається з київським) ув’язнені, розділившись на дві групи, напали на охорону, — наголошується в заяві. — Всього у втечі брали участь 88 осіб”.

У Мін’юсті зазначили, що правоохоронцям вдалося спіймати 37 осіб, вісім з яких отримали важкі поранення і були госпіталізовані. Пошуки ще 31 ув’язненого тривають.

Місто Фарафангана, населення якого становить 23 тис. осіб, розташоване на південно-сході острова. Воно є центром адміністративного регіону Аціму-Ацінанана.

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