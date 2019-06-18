Во Львовской области найдено труп с около 40 ножевыми ранениями

На территории домовладения обнаружен труп владельца, с около 40 ножевыми ранениями в живот и грудную клетку, накрытый сеном.

Погибший проживал сам и злоупотреблял алкоголем.

Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 УК Украины.



Как сообщал УНН, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп .