Во Львовской области найдено труп с около 40 ножевыми ранениями
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В городе Ходоров Львовской области найден труп мужчины с около сорока ножевыми ранениями. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
На территории домовладения обнаружен труп владельца, с около 40 ножевыми ранениями в живот и грудную клетку, накрытый сеном.
Погибший проживал сам и злоупотреблял алкоголем.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 155 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Харьковской области в подъезде дома нашли труп .