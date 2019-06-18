На Львівщині знайдено труп з близько 40 ножовими пораненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У місті Ходорів Львівської області знайдено труп чоловіка з близько сорока ножовими пораненнями. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
На території домоволодіння знайдено труп власника, з близько 40 ножовими пораненнями у живіт та грудну клітину, накритий сіном.
Загиблий проживав сам та зловживав алкоголем.
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 155 КК України.
Як повідомляв УНН, на Харківщині у під'їзді будинку знайшли труп.