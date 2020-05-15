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Во Львовской области задержали группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн

Киев • УНН

 • 17041 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Нацполиция задержала участников организованной преступной группировки, которые незаконным путем перепродавали квартиры на сумму более 7 млн грн. Полиция открыла уголовные производства, четыре участника задержаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во Львовской области задержали группу лиц, которые незаконно перепродали квартир на более чем 7 млн грн

"Оперативники Нацполиции задержали участников организованной преступной группировки, причастных к незаконным сделкам с квартирами. В течение двух лет фигурантам удалось перепродать семь квартир во Львове на сумму более 7 млн гривен. За мошеннические действия с недвижимостью и подделку документов им грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в течение двух лет участники организованной преступной группировки, в состав которого входило восемь человек (жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет), мошенническим способом завладели квартирами львовян, которые в дальнейшем продали, "заработав" таким образом более 7 млн грн.

Отмечается, что организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они подбирали малообеспеченных лиц или лиц без определенного места жительства - именно эти люди становились новыми "владельцами" помещений, которыми в конце концов завладевали мошенники: злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры.

Вчера четырех участников задержали после заключения ими очередного договора купли-продажи на квартиру от имени фиктивного владельца. Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность - печати, штампы, документы, бланки, фотографии.

"Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 190 (приготовление к мошенничеству), ч. 1 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК. Решаются вопросы о сообщении злоумышленникам о подозрениях в совершении уголовных преступлений и избрании им меры предосторожности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве жителю Львова сообщили о подозрении из-за незаконного завладения квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн гривен.

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