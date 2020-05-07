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Шахрай у Києві привласнив квартиру померлої вартістю 10 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві жителю міста Львова повідомили про підозру через незаконне заволодіння квартирою померлої жінки вартістю понад 10 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Шахрай у Києві привласнив квартиру померлої вартістю 10 млн грн

“...Повідомлено про підозру жителю міста Львів у шахрайському заволодінні квартирою у Шевченківському районі міста Києва загальною вартістю понад 10 млн гривень”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказаним громадянином у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстровано за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду територіальній громаді міста Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

Під час розслідування вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

За клопотанням прокурора на незаконно набуте майно накладено арешт.

За вчинене правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох шахраїв, які підробили документи, привласнили кавартиру померлої жінки та продали її за 660 тисяч гривень. 

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