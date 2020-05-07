Шахрай у Києві привласнив квартиру померлої вартістю 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві жителю міста Львова повідомили про підозру через незаконне заволодіння квартирою померлої жінки вартістю понад 10 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“...Повідомлено про підозру жителю міста Львів у шахрайському заволодінні квартирою у Шевченківському районі міста Києва загальною вартістю понад 10 млн гривень”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що вказаним громадянином у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстровано за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду територіальній громаді міста Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.
Під час розслідування вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокурора на незаконно набуте майно накладено арешт.
За вчинене правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві судитимуть трьох шахраїв, які підробили документи, привласнили кавартиру померлої жінки та продали її за 660 тисяч гривень.