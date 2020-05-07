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Мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн

Киев • УНН

 • 29215 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве жителю Львова сообщили о подозрении из-за незаконного завладения квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн

"... Сообщено о подозрении жителю города Львов в мошенническом завладении квартирой в Шевченковском районе города Киева общей стоимостью более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что указанным гражданином в 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи зарегистрировано за собой право собственности на квартиру умершей и в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева, имеющей право на признание наследства выморочным.

В ходе расследования указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

По ходатайству прокурора на незаконно приобретенное имущество наложен арест.

За совершенное правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве будут судить трех мошенников, которые подделали документы, присвоили кавартиру умершей женщины и продали ее за 660 000 гривен.

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