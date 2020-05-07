Мошенник в Киеве присвоил квартиру умершей стоимостью 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве жителю Львова сообщили о подозрении из-за незаконного завладения квартирой умершей женщины стоимостью более 10 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"... Сообщено о подозрении жителю города Львов в мошенническом завладении квартирой в Шевченковском районе города Киева общей стоимостью более 10 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что указанным гражданином в 2018 году на основании поддельного договора купли-продажи зарегистрировано за собой право собственности на квартиру умершей и в дальнейшем отчуждено в пользу третьих лиц, чем нанесен ущерб территориальной общине города Киева, имеющей право на признание наследства выморочным.
В ходе расследования указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
По ходатайству прокурора на незаконно приобретенное имущество наложен арест.
За совершенное правонарушителю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве будут судить трех мошенников, которые подделали документы, присвоили кавартиру умершей женщины и продали ее за 660 000 гривен.