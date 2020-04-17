У Києві судитимуть шахраїв через привласнення квартири померлої жінки

КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві судитимуть трьох шахраїв, які підробили документи, привласнили кавартиру померлої жінки та продали її за 660 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.