У Києві судитимуть шахраїв через привласнення квартири померлої жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Києві судитимуть трьох шахраїв, які підробили документи, привласнили кавартиру померлої жінки та продали її за 660 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно шахраїв, які за підробленими документами заволоділи квартирою померлої жінки у Дарницькому районі столиці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що після смерті літньої киянки - власниці квартири по вулиці Анни Ахматової - зловмисники підробили від її імені договір купівлі-продажу, датований 2012 роком, та переоформили на одного з співучасників право власності на це житло.
У подальшому шахраї продали вказану квартиру іншій особі та привласнили кошти від її продажу у сумі понад 660 тис. гривень.
Так, трьом особам, причетним до незаконної оборудки, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою недопущення подальших незаконних правочинів на квартиру накладено арешт. Крім того, арештовано майно підозрюваних на суму понад 2 млн грн для забезпечення відшкодування потерпілим завданих збитків.
Наразі обвинувальний акт відносно вказаних осіб скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру 34-річній жінці, яка ошукала 9 жителів столиці на близько 4 млн гривень.