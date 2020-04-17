В Киеве будут судить мошенников из-за присвоения квартиры умершей женщины

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве будут судить трех мошенников, которые подделали документы, присвоели кавартиру умершей женщины и продали ее за 660 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.