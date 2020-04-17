В Киеве будут судить мошенников из-за присвоения квартиры умершей женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве будут судить трех мошенников, которые подделали документы, присвоели кавартиру умершей женщины и продали ее за 660 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении мошенников, которые по поддельным документам завладели квартирой умершей женщины в Дарницком районе столицы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что после смерти пожилой киевлянки - владелицы квартиры по улице Анны Ахматовой - злоумышленники подделали от ее имени договор купли-продажи, датированный 2012 годом, и переоформили на одного из соучастников право собственности на это жилье.
В дальнейшем мошенники продали указанную квартиру другому лицу и присвоили средства от ее продажи на сумму свыше 660 тыс. гривен.
Так, трем лицам, причастным к незаконной сделки, сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины.
С целью недопущения дальнейших незаконных сделок на квартиру наложен арест. Кроме того, арестовано имущество подозреваемых на сумму более 2 млн грн для обеспечения возмещения потерпевшим причиненного ущерба.
Сейчас обвинительный акт в отношении указанных лиц направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении 34-летней женщине, которая обманула 9 жителей столицы на около 4 млн гривен.