На Львівщині затримали групу осіб, які незаконно перепродали квартир на понад 7 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Нацполіція затримала учасників організованого злочинного угрупування, які незаконним шляхом перепродавали квартири на суму понад 7 млн грн. Поліція відкрила кримінальні провадження, чотирьох учасників затримано. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Оперативники Нацполіції затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із квартирами. Протягом двох років фігурантам вдалося перепродати сім квартир у Львові на суму понад 7 млн гривень. За шахрайські дії з нерухомістю та підробку документів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що протягом двох років учасники організованого злочинного угруповання, до складу якого входило восьмеро осіб (мешканці Львова та Києва віком від 32-х до 60-ти років), шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян, які в подальшому продали, "заробивши" у такий спосіб більше 7 млн грн.
Зазначається, що організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання – саме ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї: зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири.
Вчора чотирьох учасників затримали після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника. Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки.
"Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14 – ч. 4 ст. 190 (готування до шахрайства), ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві жителю міста Львова повідомили про підозру через незаконне заволодіння квартирою померлої жінки вартістю понад 10 млн гривень.