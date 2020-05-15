На Львівщині затримали групу осіб, які незаконно перепродали квартир на понад 7 млн грн

"Оперативники Нацполіції затримали учасників організованого злочинного угруповання, причетних до незаконних оборудок із квартирами. Протягом двох років фігурантам вдалося перепродати сім квартир у Львові на суму понад 7 млн гривень. За шахрайські дії з нерухомістю та підробку документів їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що протягом двох років учасники організованого злочинного угруповання, до складу якого входило восьмеро осіб (мешканці Львова та Києва віком від 32-х до 60-ти років), шахрайським способом заволоділи квартирами львів’ян, які в подальшому продали, "заробивши" у такий спосіб більше 7 млн грн.

Зазначається, що організаторами шахрайської схеми були двоє рідних братів, мешканці Львова. Вони підбирали малозабезпечених осіб або осіб без постійного місця проживання – саме ці люди ставали новими "власниками" помешкань, якими зрештою заволодівали шахраї: зловмисники виготовляли фальшиві документи власників квартир, котрі протягом тривалого часу не проживали у своїх помешканнях, після чого підробляли правовстановлюючі документи на їх нерухоме майно і через підставних осіб реалізовували ці квартири.

Вчора чотирьох учасників затримали після укладання ними чергового договору купівлі-продажу на квартиру від імені фіктивного власника. Під час обшуків у фігурантів вилучили вогнепальну зброю, речові докази, які підтверджують їх незаконну діяльність – печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки.

"Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 14 – ч. 4 ст. 190 (готування до шахрайства), ч. 1 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ. Вирішуються питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри у скоєнні кримінальних правопорушень та обрання їм запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві жителю міста Львова повідомили про підозру через незаконне заволодіння квартирою померлої жінки вартістю понад 10 млн гривень.