Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области зафиксировали еще один положительный результат на коронавирус - у 74-летнего мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЛОГА.
"По результатам теста, который получили вчера, 2 апреля, у еще одного человека в области - положительный результат. Пациент - это 74-летний мужчина. Состояние пациента - средней тяжести. Он находится на лечение в областной клинической инфекционной больнице. Следовательно, на территории Львовской области в целом официально зафиксированно 13 случаев заболевания COVID-19. Двое пациентов - выздоровели", - сообщили в ЛОГА.
Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус.
Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19.