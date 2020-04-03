Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69164 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81541 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 94726 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 92251 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90114 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103271 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106024 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131055 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130346 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

Во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

Киев  •  УНН

 • 11889 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области зафиксировали еще один положительный результат на коронавирус - у 74-летнего мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ЛОГА.

"По результатам теста, который получили вчера, 2 апреля, у еще одного человека в области - положительный результат. Пациент - это 74-летний мужчина. Состояние пациента - средней тяжести. Он находится на лечение в областной клинической инфекционной больнице. Следовательно, на территории Львовской области в целом официально зафиксированно 13 случаев заболевания COVID-19. Двое пациентов - выздоровели", - сообщили в ЛОГА.

Как сообщалось ранее в УНН, во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус.

Напомним, в Украине подтверждено уже 942 случая COVID-19.

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