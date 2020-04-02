На Львівщині зареєстрували ще 7 нових підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 7 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 85 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"У період з 9:00 по 16:30 годину, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулися ще 7 осіб. Пацієнти з Пустомитівського району, міста Львів, Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
Наразі на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 40 осіб.
"На самоізоляції знаходяться 144 особи. За увесь час виписано - 99 пацієнтів. Стан усіх хворих -середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів стан важкий. 1 пацієнт на апараті ШВЛ", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 85 осіб. У одинадцяти пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.
Нагадаємо, на Львівщині ще у п’яти людей виявили коронавірус.