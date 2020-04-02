На Львівщині зареєстрували ще 7 нових підозр на коронавірус

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На Львівщині з'явилося ще 7 нових пацієнтів з підозрою на коронавірус, загалом в області з підозрою на коронавірус є 85 людини. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.