На Львівщині ще у п’яти людей виявили коронавірус
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Львівській області ще у п’яти пацієнтів підтвердилась коронавірусна інфекція. Про це повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.
“За результатами тестів, які отримали 1 квітня, у п’яти осіб в області — позитивні результати.
Пацієнти — це, зокрема: чоловік, 37 років, чоловік, 41 рік, чоловік, 57 років, жінка, 54 роки, чоловік, 58 років. Стан усіх пацієнтів — стабільний”, — повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Відтак, на території Львівської області загалом офіційно зафіксувано 11 випадків захворювання на COVID-19.
Нагадаємо, В Україні зафіксовано вже 804 випадки COVID-19.