Во Львовской области еще у пяти человек обнаружили коронавирус
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области еще у пяти пациентов подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.
"По результатам тестов, которые получили 1 апреля, у пяти человек в области - положительные результаты.
Пациенты - это, в частности: мужчина, 37 лет, мужчина, 41 год, мужчина, 57 лет, женщина, 54 года, мужчина, 58 лет. Состояние всех пациентов - стабильное", - сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.
Следовательно, на территории Львовской области в целом официально зафиксувано 11 случаев заболевания COVID-19.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 804 случая COVID-19.