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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69211 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81603 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус

Во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 11292 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 85 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"В период с 9:00 до 16:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 7 человек. Пациенты из Пустомытовского района, города Львов, Запорожской области", - говорится в сообщении.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 40 человек.

"На самоизоляции находятся 144 человека. За все время выписано - 99 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 85 человек. У одиннадцати пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.

Напомним, во Львовской области еще у пяти человек обнаружили коронавирус.

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