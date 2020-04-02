Во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 85 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"В период с 9:00 до 16:30 часов, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились еще 7 человек. Пациенты из Пустомытовского района, города Львов, Запорожской области", - говорится в сообщении.
Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 40 человек.
"На самоизоляции находятся 144 человека. За все время выписано - 99 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов состояние тяжелое. 1 пациент на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 85 человек. У одиннадцати пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии.
Напомним, во Львовской области еще у пяти человек обнаружили коронавирус.