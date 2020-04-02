Во Львовской области зарегистрировали еще 7 новых подозрений на коронавирус

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Во Львовской области появилось еще 7 новых пациентов с подозрением на коронавирус, в целом по области с подозрением на коронавирус есть 85 человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.