На Львівщині зафіксували ще один випадок зараження коронавірусом
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині зафіксували ще один позитивний результат на коронавірус - у 74-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЛОДА.
"За результатами тесту, який отримали учора, 2 квітня, у ще однієї особи в області - позитивний результат. Пацієнт - це 74-річний чоловік. Стан пацієнта – середньої важкості. Він перебуває на лікування в Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні. Відтак, на території Львівської області загалом офіційно зафіксовано 13 випадків захворювання на COVID-19. Двоє пацієнтів - одужали", - повідомили у ЛОДА.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Львівщині зареєстрували ще 7 нових підозр на коронавірус.
Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19.