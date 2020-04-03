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На Львівщині зафіксували ще один випадок зараження коронавірусом

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині зафіксували ще один позитивний результат на коронавірус - у 74-річного чоловіка. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЛОДА.

"За результатами тесту, який отримали учора, 2 квітня, у ще однієї особи в області - позитивний результат. Пацієнт - це 74-річний чоловік. Стан пацієнта – середньої важкості. Він перебуває на лікування в Львівській обласній клінічній інфекційній лікарні. Відтак, на території Львівської області загалом офіційно зафіксовано 13 випадків захворювання на COVID-19. Двоє пацієнтів - одужали", - повідомили у ЛОДА.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Львівщині зареєстрували ще 7 нових підозр на коронавірус.

Нагадаємо, в Україні підтверджено вже 942 випадки COVID-19.

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