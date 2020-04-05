Во Львовской области зафиксировали первую смерть от коронавируса
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Вчера во Львовской области умер первый пациент, у которого было зафиксирована коронавирусная инфекция. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько, передает УНН.
По словам Васько, умерший - 69-летний мужчина.
"Положительный тест, который подтвердил у пациента коронавирус, получили сегодня утром. У мужчины была тяжелая пневмония, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отметим, что у пациента были сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе", - сообщил и.о. директора департамента.
Напомним, в Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19.