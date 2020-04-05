На Львівщині зафіксували першу смерть від коронавірусу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Учора на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає УНН.
За словами Васька, померлий — 69-річний чоловік.
“Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ). Зазначимо, що у пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі”, — повідомив в.о. директора департаменту.
Нагадаємо, в Україні уже підтверджено 1251 випадок COVID-19.