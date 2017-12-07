Во Львовской области за сутки произошло пять смертельных наездов на пешеходов

Уже днем, около 13:00, во Львове по улице Шевченко "BMW" наехал на пешехода - львовянина 1980 года, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Автомобиль с места происшествия скрылся.

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А уже за вечер среды произошло еще четыре таких ДТП. Так, в 19:21 во Львове по ул. Черновола водитель автомобиля "Mercedes", 1961 года рождения, житель Львова, совершил наезд на пешехода, 1976 года рождения, также львовянина, который от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

В 21:30 на сельской автодороге в селе Корчин Сколевского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля также наехал на пешехода - мужчину в возрасте 60-65 лет, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

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Позже, в 22:04, на автодороге Львов-Шегини, вблизи города Судовая Вишня Мостиского района, водитель автомобиля "Mercedes Sprinter", львовянин 1983 года рождения, также совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, из этого же города. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Незадолго до полуночи, в 23:18, на автодороге Киев-Чоп возле села Раковец Пустомытовского района водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом, 1962 года рождения, житель города Полонное Хмельницкой области совершил наезд на пешехода, 1998 года рождения, жителя Львова, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Причины всех событий выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, также 6 декабря грузовик сбил насмерть пешехода в Одесской области.