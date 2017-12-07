Во Львовской области за сутки произошло пять смертельных наездов на пешеходов

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 80278 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 54549 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 107723 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 109135 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127479 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105789 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107621 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113122 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117378 просмотра

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Во Львовской области за сутки произошло пять смертельных наездов на пешеходов

Во Львовской области за сутки произошло пять смертельных наездов на пешеходов

Киев  •  УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За вчерашние сутки во Львовской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли пешеходы, четыре из них - за один вечер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Уже днем, около 13:00, во Львове по улице Шевченко "BMW" наехал на пешехода - львовянина 1980 года, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Автомобиль с места происшествия скрылся.

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А уже за вечер среды произошло еще четыре таких ДТП. Так, в 19:21 во Львове по ул. Черновола водитель автомобиля "Mercedes", 1961 года рождения, житель Львова, совершил наезд на пешехода, 1976 года рождения, также львовянина, который от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы.

В 21:30 на сельской автодороге в селе Корчин Сколевского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля также наехал на пешехода - мужчину в возрасте 60-65 лет, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

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Позже, в 22:04, на автодороге Львов-Шегини, вблизи города Судовая Вишня Мостиского района, водитель автомобиля "Mercedes Sprinter", львовянин 1983 года рождения, также совершил наезд на пешехода, 1974 года рождения, из этого же города. Последний от полученных травм скончался на месте происшествия.

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Незадолго до полуночи, в 23:18, на автодороге Киев-Чоп возле села Раковец Пустомытовского района водитель грузового автомобиля "DAF" с прицепом, 1962 года рождения, житель города Полонное Хмельницкой области совершил наезд на пешехода, 1998 года рождения, жителя Львова, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

Причины всех событий выясняются. Проводится доследственная проверка.

Напомним, также 6 декабря грузовик сбил насмерть пешехода в Одесской области.

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