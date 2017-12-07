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На Львівщині за добу сталося п'ять смертельних наїздів на пішоходів

На Львівщині за добу сталося п'ять смертельних наїздів на пішоходів

Київ • УНН

 • 11606 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За вчорашню добу у Львівській області сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинули пішоходи, чотири з них — за один вечір. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Вже удень, близько 13:00, у Львові по вулиці Шевченка “BMW” наїхав на пішохода — львів’янина 1980 року народження, який від отриманих травм помер на місці ДТП. Автомобіль з місця події зник.

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А вже за вечір середи сталося ще чотири таких ДТП. Так, о 19:21 у Львові по вул. Чорновола водій автомобіля “Mercedes”, 1961 року народження, житель Львова, скоїв наїзд на пішохода, 1976 року народження, також львів’янина, який від отриманих травм помер в реанімаційному відділенні лікарні.

О 21:30 на сільській автодорозі в селі Корчин Сколівського району невстановлений водій невстановленого автомобіля також наїхав на пішохода — чоловіка віком 60-65 років, який від отриманих травм помер на місці ДТП.

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Пізніше, о 22:04, на автодорозі Львів-Шегині, поблизу міста Судова Вишня Мостиського району, водій автомобіля “Mercedes Sprinter”, львів’янин 1983 року народження, також скоїв наїзд на пішохода, 1974 року народження, з цього міста. Останній від отриманих травм помер на місці пригоди.

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Незадовго до опівночі, о 23:18, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Раковець Пустомитівського району водій вантажного автомобіля “DAF” з причепом, 1962 року народження, житель міста Полонне Хмельницької області скоїв наїзд на пішохода, 1998 року народження, жителя Львова, який від отриманих травм помер на місці пригоди.

Причини усіх подій з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, також 6 грудня вантажівка збила насмерть пішохода на Одещині.

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