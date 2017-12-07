На Львівщині за добу сталося п'ять смертельних наїздів на пішоходів

КИЇВ. 7 грудня. УНН. За вчорашню добу у Львівській області сталося п’ять дорожньо-транспортних пригод, у результаті яких загинули пішоходи, чотири з них — за один вечір. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.