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Во Львовской области ночью "заминировали" железнодорожную станцию

Во Львовской области ночью "заминировали" железнодорожную станцию

Киев  •  УНН

 • 8388 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В городе Дрогобыч Львовской области ночью аноним сообщил об угрозе взрыва на железнодорожной станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"19 августа, около 23:50, на телефон 102 ГУ НП во Львовской области поступило анонимное сообщение о заминировании железнодорожной станции города Дрогобыч. Требований, выполнение которых могло бы предотвратить взрыв, не выдвигалось", - указали в департаменте.

На месте работали подразделения сил ГЗ области.

"В 2:36 плановые мероприятия завершены, взрывное устройство не обнаружено. Эвакуация не проводилась, поскольку помещение вокзала в то время было закрыто в связи с отсутствием движения поездов по станции", - добавили в подразделении ОГА.

Проводятся мероприятия по установлению лица, предоставившего ложное сообщение.

Напомним, место проведения музыкального фестиваля "Захидфест" во Львовской области проверили на взрывчатку из-за сообщения о вероятности взрыва.

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