На Львівщині вночі "замінували" залізничну станцію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У місті Дрогобич на Львівщині вночі анонім повідомив про загрозу вибуху на залізничній станції. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"19 серпня, близько 23:50, на телефон 102 ГУ НП у Львівській області надійшло анонімне повідомлення про замінування залізничної станції міста Дрогобич. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось", - вказали у департаменті.
На місці працювали підрозділи сил ЦЗ області.
"О 2:36 планові заходи завершені, вибухового пристрою не виявлено. Евакуація не здійснювалася, оскільки приміщення вокзалу у той час було закрите в зв’язку з відсутністю руху поїздів по станції", - додали в підрозділі ОДА.
Проводяться заходи зі встановлення особи, яка надала хибне повідомлення.
Нагадаємо, місце проведення музичного фестивалю "Західфест" на Львівщині перевірили на вибухівку через повідомлення про ймовірність вибуху.