На Львовщине восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. На Львовщине полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.
Цитата
«Все населенные пункты Львовской области, которые были обесточены из-за сильных дождей и порывов ветра, снова имеют электроснабжение. Спасибо за это нашим энергетикам!», — написал Козицкий.
Контекст
Накануне на Львовщине без электроснабжения остались 132 населенных пункта из-за сильных дождей и порывов ветра. Над восстановлением питания работали 240 специалистов «Львовоблэнерго», привлекли 84 единицы техники.
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