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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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На Львовщине восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Киев • УНН

 • 70732 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На Львовщине полностью восстановили электроснабжение. Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, передает УНН.

На Львовщине восстановили электроснабжение во всех населенных пунктах

Цитата

«Все населенные пункты Львовской области, которые были обесточены из-за сильных дождей и порывов ветра, снова имеют электроснабжение. Спасибо за это нашим энергетикам!», — написал Козицкий.

Контекст

Накануне на Львовщине без электроснабжения остались 132 населенных пункта из-за сильных дождей и порывов ветра. Над восстановлением питания работали 240 специалистов «Львовоблэнерго», привлекли 84 единицы техники.

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