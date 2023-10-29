На Львівщині відновили електропостачання у всіх населених пунктах
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Львівщині повністю відновили електропостачання. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
Цитата
«Усі населені пункти Львівської області, які були знеструмлені через сильні дощі та пориви вітру, знову мають електропостачання. Дякуємо за це нашим енергетикам!», — написав Козицький.
Контекст
Напередодні на Львівщині без електропостачання залишились 132 населених пункти через сильні дощі та пориви вітру. Над відновленням живлення працювали 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки.
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