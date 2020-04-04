Во Львовской области от поражения током погиб железнодорожник
Киев • УНН
ЛЬВОВ - КИЕВ. 4 апреля. УНН. Во Львовской области на железнодорожной станции погиб работник. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"3 апреля около 11:00 ч. на железнодорожной станции. "Ходоров" (Львовская железная дорога, Жидачевский район), в пассажирском парке, во время проведения плановых работ, был смертельно поражен током от контактной сети работник железной дороги 1995 года рождения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщила в департаменте.
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