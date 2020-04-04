На Львівщині від ураженням струмом загинув залізничник
Київ • УНН
ЛЬВІВ – КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Львівщині на залізничній станції загинув працівник. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
“3 квітня близько 11:00 год. на залізничній станції. “Ходорів” (Львівська залізниця, Жидачівський район), у пасажирському парку, під час проведення планових робіт, був смертельно уражений струмом від контактної мережі працівник залізниці 1995 року народження. Обставини події встановлюються", - повідомили у департаменті.
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