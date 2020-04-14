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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19686 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30239 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом, есть пострадавший

Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом, есть пострадавший

Киев  •  УНН

 • 11596 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. В селе Сокольники во Львовской области 40-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и въехал в жилой дом, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

"Как предварительно установили полицейские, 40-летний львовянин, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял управление транспортным средством, повредил ограждение и въехал в жилой дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, в Ивано-Франковской области водитель автомобиля BMW 328 не справился с управлением и врезался в жилой дом, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения.

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