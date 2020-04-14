Во Львовской области грузовик въехал в жилой дом, есть пострадавший
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В селе Сокольники во Львовской области 40-летний водитель грузовика MAN не справился с управлением и въехал в жилой дом, его госпитализировали в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.
"Как предварительно установили полицейские, 40-летний львовянин, управляя автомобилем MAN, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, потерял управление транспортным средством, повредил ограждение и въехал в жилой дом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП водитель грузовика получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Решается вопрос правовой квалификации события.
Напомним, в Ивано-Франковской области водитель автомобиля BMW 328 не справился с управлением и врезался в жилой дом, в результате чего его пассажирка получила телесные повреждения.