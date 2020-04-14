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На Львівщині вантажівка в'їхала у житловий будинок, є постраждалий

На Львівщині вантажівка в'їхала у житловий будинок, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У селі Сокільники на Львівщині 40-річний водій вантажівки MAN не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок, його госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.

“Як попередньо встановили поліцейські, 40-річний львів’янин, керуючи автомобілем MAN, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, втратив керування транспортним засобом, пошкодив огорожу та в’їхав у житловий будинок”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області водій автомобіля BMW 328 не впорався з керуванням та врізався у житловий будинок, внаслідок чого його пасажирка отримала тілесні ушкодження. 

Українські Національні Новини

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