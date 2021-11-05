Во Львовской области у около 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca истек срок годности
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во Львовской области не использовали около 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщил во время брифинга директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Есть около 40 тыс. доз AstraZeneca, которую область не использовала. Соответственно, она на карантине, а потом вернется на склады. На месте мы ее не утилизируем”, — рассказал Чемерис.
Детали
По его словам, AstraZeneca поступила во Львовскую область, как гуманитарная помощь.
Дополнения
В Украине у более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca истек срок годности 31 октября 2021 года. 1 167 000 млн доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября этого года.
Ранее сообщалось, что в анализе текущей ситуации и моделировании сценариев распространения заболевания COVID-19 от Центра экономики здравоохранения KSE сообщалось, что в Украине встает вопрос использования вакцины AstraZeneca в пределах его срока годности.
В августе Украина получила вакцину AstraZeneca от ряда европейских стран — в частности, Польши, Греции, Литвы, Австрии, Германии.