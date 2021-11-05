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На Львівщині у близько 40 тис. доз вакцини AstraZeneca закінчився термін придатності

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Львівській області не використали близько 40 тис. доз вакцини AstraZeneca. Про це повідомив під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент УНН.

На Львівщині у близько 40 тис. доз вакцини AstraZeneca закінчився термін придатності

Цитата

“Є близько 40 тис. доз AstraZeneca, яку область не використала. Відповідно, вона на карантині, а потім повернеться на склади. На місці ми її не утилізуємо”, — розповів Чемерис.

Деталі

За його словами, AstraZeneca надійшла до Львівської області, як гуманітарна допомога.

Доповнення

В Україні у понад 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca закінчився термін придатності 31 жовтня 2021 року. 1 167 000 млн доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада цього року.

Раніше повідомлялося, що в аналізі поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19 від Центру економіки охорони здоров’я KSE повідомлялося, що в Україні постає питання використання вакцини AstraZeneca в межах її терміну придатності.

У серпні Україна отримала вакцину AstraZeneca від низки європейських країн — зокрема, Польщі, Греції, Литви, Австрії, Німеччини.

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