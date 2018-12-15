Во Львовской области произошло масштабное ДТП: есть жертвы и травмированые

"15 декабря в 00:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп в сел. Запросов Каменка-Бугского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy. К месту вызова выехали спасатели местной пожарной команды с. Новый Ярычев и части специальной пожарной техники отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. На момент прибытия спасателей к месту вызова в результате ДТП в автомобиле Citroen Jumpy получили травмы водитель и 3 пассажира, из них 1 ребенок (2001 года рождения) . Поже пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию травмированного водителя из легкового автомобиля, который умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу", - сообщили в ГСЧС.



Как сообщал УНН, в Луцком районе, в результате наезда 68-летнего водителя автомобиля, погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.