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Во Львовской области произошло масштабное ДТП: есть жертвы и травмированые

Киев • УНН

 • 15126 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Во Львовской области, в результате ДТП погиб 1 человек и травмировано 3, из них 1 ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

Во Львовской области произошло масштабное ДТП: есть жертвы и травмированые

"15 декабря в 00:49 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп в сел. Запросов Каменка-Бугского района произошло столкновение грузового автомобиля DAF с автомобилем Citroen Jumpy. К месту вызова выехали спасатели местной пожарной команды с. Новый Ярычев и части специальной пожарной техники отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области. На момент прибытия спасателей к месту вызова в результате ДТП в автомобиле Citroen Jumpy получили травмы водитель и 3 пассажира, из них 1 ребенок (2001 года рождения) . Поже пожарно-спасательным отделением с помощью гидравлических ножниц проводились работы по деблокированию травмированного водителя из легкового автомобиля, который умер в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу", - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНН, в Луцком районе, в результате наезда 68-летнего водителя автомобиля, погибла 9-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Волынской области.

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