На Львівщини сталася масштабна ДТП: є жертви та травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Львівщині, внаслідок ДТП загинула 1 людина та травмовано 3, з них 1 дитина. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"15 грудня о 00:49 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп в сел. Запитів Кам’янко-Бузького району відбулося зіткнення вантажного автомобіля DAF з автомобілем Citroen Jumpy. До місця виклику виїхали рятувальники місцевої пожежної команди с. Новий Яричів та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області. На момент прибуття рятувальників до місця виклику внаслідок ДТП в автомобілі Citroen Jumpy отримали травми водій та 3 пасажири, з них 1 дитина (2001 року народження). Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню травмованого водія з легкового автомобіля, який помер в кареті швидкої медичної допомоги дорогою в лікарню",- повідомили в ДСНС.
Як повідомляв УНН, у Луцькому районі, внаслідок наїзду 68-річного водія автомобіля, загинула 9-річна дівчинка. Про це повідомили у прес-службі Національної поліції у Волинській області.