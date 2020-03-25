Во Львовской области сегодня с подозрением на коронавирус обратилось еще 7 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, в период с 7:50 по 17:30, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.
Пациенты из города Львова, Стрыя и Винник. Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 44 человека. На самоизоляции находятся 53 человека. За все время выписано - 37 пациентов.
Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 1 пациентки приближено к тяжелому.
Всего во Львовской области за все время с подозрением COVID-19 обратилось 134 человека.
По результатам тестов у 6 человек - грипп. Еще 2 результата тестов - отрицательные на коронавирус. За все время в сумме у 29 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус.
По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус - 103 человека. У двух пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Один человек находится на лечении в отделении интенсивной терапии.
Напомним, в Украине подтверждено 136 случаев COVID-19.