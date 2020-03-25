Во Львовской области сегодня с подозрением на коронавирус обратилось еще 7 человек

КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня, в период с 7:50 по 17:30, во Львовской области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилось еще 7 человек. Об этом Гал-инфо сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, передает УНН.