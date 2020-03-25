Пандемія коронавірусу: в Україні підтверджено 136 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Станом на зараз ми маємо інформацію про 136 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає УНН.
"Станом на зараз ми маємо інформацію про 136 лабораторно підтверджених випадків (COVID-19 - ред.). Зараз ці дані верифікуються і кожного дня о 10 годині ми будемо виходити з офіційною комунікацією", - повідомив Кузін.
За його словами, Центр громадського здоров’я є технічною агенцією Міністерства охорони здоров’я і дійсно забезпечує всю необхідну технічну роботу з областями, з лікарями-епідеміологами, які працюють зараз в осередках цієї інфекційної хвороби.
"Також ми отримуємо будь-яку актуальну інформацію з обласних як державних адміністрацій, так і лабораторних центрів", - додав Кузін.
Раніше було відомо, що в Україні — 113 підтверджених випадків COVID-19.