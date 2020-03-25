Пандемия коронавируса: в Украине подтверждено 136 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случааях COVID-19. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает УНН.
"По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случаях (COVID-19 - ред.). Сейчас эти данные обнаруживаются и каждый день в 10:00 мы будем исходить с официальной коммуникацией", - сообщил Кузин.
По его словам, Центр общественного здоровья является техническим агентством Министерства здравоохранения и действительно обеспечивает всю необходимую техническую работу с областями, с врачами-эпидемиологами, которые работают сейчас в очагах этой инфекционной болезни.
"Также мы получаем любую актуальную информацию из областных как государственных администраций, так и лабораторных центров", - добавил Кузин.
Ранее было известно, что в Украине - 113 подтвержденных случаев COVID-19.