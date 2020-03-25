На Львівщині сьогодні з підозрою на коронавірус звернулося ще 7 осіб

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, у період з 7:50 години по 17:30 години, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. Про це Гал-інфо повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.