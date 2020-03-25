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На Львівщині сьогодні з підозрою на коронавірус звернулося ще 7 осіб

На Львівщині сьогодні з підозрою на коронавірус звернулося ще 7 осіб

Київ • УНН

 • 11198 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні, у період з 7:50 години по 17:30 години, у Львівській області з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. Про це Гал-інфо повідомили у прес-службі Львівської ОДА, передає УНН.

Пацієнти з міста Львова, Стрия та Винник. Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи. На самоізоляції знаходяться 53 осіб. За увесь час виписано - 37 пацієнтів.

Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID - 19 звернулося 134 людини.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 2 результати тестів - від'ємні на коронавірус. За увесь час в сумі у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 103 особи. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна особа знаходиться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Нагадаємо, в Україні підтверджено 136 випадків COVID-19.

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