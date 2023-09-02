На Львовщине спасатели помогли 7-летней девочке, палец которой застрял в конструкциях телеги

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“Происшествие произошло сегодня в с.Волсвин. Дети играли и девочка засунула палец в отверстие, диаметром около 1,5 см. Родители пытались самостоятельно помочь ребенку, но им это не удалось”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели быстро освободили палец девочки, травм она не получила.

Напомним

4 307 человек спасли чрезвычайники ГСЧС с начала полномасштабного вторжения врага в Украину. С января этого года до начала августа было спасено 2360 человек.





