На Львовщине спасатели помогли 7-летней девочке, палец которой застрял в конструкциях телеги
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. На Львовщине, в селе Волсвин, ребенок, когда играл, засунул палец в отверстие в конструкции телеги, но вытащить не смог. Родители вызвали спасателей. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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“Происшествие произошло сегодня в с.Волсвин. Дети играли и девочка засунула палец в отверстие, диаметром около 1,5 см. Родители пытались самостоятельно помочь ребенку, но им это не удалось”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели быстро освободили палец девочки, травм она не получила.
Напомним
4 307 человек спасли чрезвычайники ГСЧС с начала полномасштабного вторжения врага в Украину. С января этого года до начала августа было спасено 2360 человек.