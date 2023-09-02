На Львівщині рятувальники допомогли 7-річній дівчинці, палець якої застряг у конструкціях возу

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“Подія сталася сьогодні у с.Волсвин. Діти бавились і дівчинка засунула палець в отвір, діаметром близько 1,5 см. Батьки намагались самостійно допомогти дитині, але їм це не вдалось”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники швидко вивільнили палець дівчинки, травм вона не отримала.

Нагадаємо

4 307 людей врятували надзвичайники ДСНС від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Із січня цього року до початку серпня було врятовано 2360 осіб.





