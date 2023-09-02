На Львівщині рятувальники допомогли 7-річній дівчинці, палець якої застряг у конструкціях возу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. На Львівщині, у селі Волсвин, дитина, коли бавилась, засунула палець у отвір в конструкції возу, але витягнути не змогла. Батьки викликали рятувальників. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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“Подія сталася сьогодні у с.Волсвин. Діти бавились і дівчинка засунула палець в отвір, діаметром близько 1,5 см. Батьки намагались самостійно допомогти дитині, але їм це не вдалось”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники швидко вивільнили палець дівчинки, травм вона не отримала.
Нагадаємо
4 307 людей врятували надзвичайники ДСНС від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну. Із січня цього року до початку серпня було врятовано 2360 осіб.