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ДСНС від початку повномасштабного вторгнення врятували 4 307 людей

ДСНС від початку повномасштабного вторгнення врятували 4 307 людей

Київ • УНН

 • 407746 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала в Telegram статистику своєї роботи від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну, передає УНН.

Деталі

4 307 людей врятували надзвичайники ДСНС від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну.

  •  Здійснено 114 318 виїздів.
  •  Ліквідовано 16 061 пожежу.
  •  Надано психологічну допомогу 225 842 громадянам.

"9 героїв ми втратили від початку повномасштабної війни лише у Херсонській області. Ворог цинічно забрав у них життя", - повідомили сумну статистику у Службі.

Із січня цього року до початку серпня було врятовано 2360 осіб.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, сапери становлять 20% від загальних втрат рятувальників служби ДСНС. Станом на березень цього року загинуло 68 рятувальників, ще 201 співробітник був пораненим.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко 30 липня повідомив, що МВС створює Координаційний штаб для швидшої взаємодії під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

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