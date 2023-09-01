ГСЧС с начала полномасштабного вторжения спасли 4 307 человек

Детали

4 307 человек спасли чрезвычайники ГСЧС с начала полномасштабного вторжения врага в Украину.



Осуществлено 114 318 выездов.



Ликвидировано 16 061 пожар.



Оказана психологическая помощь 225 842 гражданам.



"9 героев мы потеряли с начала полномасштабной войны только в Херсонской области. Враг цинично забрал у них жизни", - сообщили печальную статистику в Службе.

С января этого года до начала августа было спасено 2360 человек.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, саперы составляют 20% от общих потерь спасателей службы ГСЧС. По состоянию на март этого года погибло 68 спасателей, еще 201 сотрудник был ранен.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 30 июля сообщил, что МВД создает Координационный штаб для более быстрого взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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