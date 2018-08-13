На Львовщине провели военные учения для резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На Львовщине резервисты ВСУ приняли участие в военных учениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Обучение с резервистами, которые произошли в городе Великие Мосты Львовской области, продемонстрировали - на местную роту теробороны можно положиться. Тренировка с резервистами проводят военнослужащие с опытом проведения боевых действий, специалисты по противодействию враждебным ДРГ, опытные снайперы и саперы", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Украине продолжаются командно-штабные учения с практическими действиями частей и подразделений десантно-штурмовой войск Вооруженных Сил Украины "Маруновый берет 2018".
Началась практическая фаза в Николаевской области, где воины-десантники отработали ведение рейдовых действий в тылу условного противника и уничтожения его пункта управления.
В настоящее время практические действия десантно-штурмовой войск продолжаются в районах Херсонской области.