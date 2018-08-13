На Львівщині провели військові навчання для резервістів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На Львівщині резервісти ЗСУ взяли участь у військових навчаннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Навчання із резервістами, які відбулися в місті Великі Мости Львівської області, продемонстрували — на місцеву роту тероборони можна покластися. Тренування із резервістами проводять військовослужбовці із досвідом проведення бойових дій, фахівці з протидії ворожим ДРГ, досвідчені снайпери та сапери", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, в Україні тривають командно-штабні навчання з практичними діями частин та підрозділів Десантно-штурмових військ Збройних Сил України "Маруновий берет 2018".
Розпочалася практична фаза на Миколаївщині, де воїни-десантники відпрацювали ведення рейдових дій в тилу умовного противника та знищення його пункту управління.
На даний час практичні дії Десантно-штурмових військ продовжуються в районах Херсонської областi.