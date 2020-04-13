Во Львовской области протестировали на COVID-19 уже 6881 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области мобильные бригады в составе семейного врача и медицинской сестры продолжают осуществлять экспресс-тестирование граждан, вернувшихся из-за границы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Следовательно, в течение 13 апреля, тестирование осуществлялось во всех районах Львовской области.
Тестированием удалось охватить 466 человек.
Отметим, за состоянием здоровья лиц, которые отказываются проходить тестирование, постоянный надзор будет вести семейный врач, а работники полиции составляют соответствующий протокол.
Результаты 465 человек являются отрицательными. 1 - положительный.
В случае, когда экспресс-тесты лиц являются положительными - анализ направляют на тест ПЦР и уже после результатов полимеразной цепной реакции у лица фиксируют/не фиксируют наличие коронавирусной инфекции.
Экспресс-тесты будут проводить для жителей Львовской области, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также тем, кто контактировал с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах - тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и находятся в зоне риска.
Напомним, в Украине количество больных COVID-1 9 возросло до 3102 человек.