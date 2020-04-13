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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 19444 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 30110 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Во Львовской области протестировали на COVID-19 уже 6881 человека

Во Львовской области протестировали на COVID-19 уже 6881 человека

Киев  •  УНН

 • 11022 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Во Львовской области мобильные бригады в составе семейного врача и медицинской сестры продолжают осуществлять экспресс-тестирование граждан, вернувшихся из-за границы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Следовательно, в течение 13 апреля, тестирование осуществлялось во всех районах Львовской области.

Тестированием удалось охватить 466 человек.

Отметим, за состоянием здоровья лиц, которые отказываются проходить тестирование, постоянный надзор будет вести семейный врач, а работники полиции составляют соответствующий протокол.

Результаты 465 человек являются отрицательными. 1 - положительный.

В случае, когда экспресс-тесты лиц являются положительными - анализ направляют на тест ПЦР и уже после результатов полимеразной цепной реакции у лица фиксируют/не фиксируют наличие коронавирусной инфекции.

Экспресс-тесты будут проводить для жителей Львовской области, которые вернулись в Украину на протяжении двух последних недель, а также тем, кто контактировал с больными коронавирусом. Бесплатным тестированием охватят также медиков. В планах - тестировать водителей, продавцов и другие категории, которые контактируют с людьми и находятся в зоне риска.

Напомним, в Украине количество больных COVID-1 9 возросло до 3102 человек.

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