На Львівщині протестували на COVID-19 уже 6881 особу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Львівській області мобільні бригади у складі сімейного лікаря та медичної сестри продовжують здійснювати експрес-тестування громадян, які повернулися із-за кордону, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Відтак, упродовж 13 квітня, тестування здійснювалось у всіх районах Львівської області.
Тестуванням вдалось охопити 466 осіб.
Зазначимо, за станом здоров'я осіб, які відмовляються проходити тестування, постійний нагляд вестиме сімейний лікар, а працівники поліції складають відповідний протокол.
Результати 465 осіб є негативними. 1 - позитивний.
У разі, коли експрес-тести осіб є позитивними - аналіз скеровують на тест ПЛР і вже після результатів полімеразно-ланцюгової реакції у особи фіксують/не фіксують наявність коронавірусної інфекції.
Експрес-тести проводитимуть для мешканців Львівщини, які повернулись в Україну упродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус. Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах – тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику.
Нагадаємо, в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 3102 осіб.