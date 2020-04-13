На Львівщині протестували на COVID-19 уже 6881 особу

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Львівській області мобільні бригади у складі сімейного лікаря та медичної сестри продовжують здійснювати експрес-тестування громадян, які повернулися із-за кордону, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Відтак, упродовж 13 квітня, тестування здійснювалось у всіх районах Львівської області.

Тестуванням вдалось охопити 466 осіб. 

Зазначимо, за станом здоров'я осіб, які відмовляються проходити тестування, постійний нагляд вестиме сімейний лікар, а працівники поліції складають відповідний протокол.

Результати 465 осіб є негативними. 1 - позитивний.

У разі, коли експрес-тести осіб є позитивними - аналіз скеровують на тест ПЛР і вже після результатів полімеразно-ланцюгової реакції у особи фіксують/не фіксують наявність коронавірусної інфекції.

Експрес-тести проводитимуть для мешканців Львівщини, які повернулись в Україну упродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус. Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах – тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику.

Нагадаємо, в Україні кількість хворих на COVID-19 зросла до 3102 осіб.

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