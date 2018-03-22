Во Львовской области на шахте "Степная" травмировался горняк

Как выяснилось, шахтеру сорок лет. Его с сотрясением мозга и забойной раной головы был госпитализирован в Червоноградскую городскую больницу.

Напомним, по данным разведки, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей затапливаются шахты, в результате чего на поверхность выталкивается метан и другие ядовитые газы.